قرار المجلس.. بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة المصري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى استاد السويس الجديد، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق الحافلات في تمام الثالثة عصر يوم الأحد المقبل من أمام بوابة رقم 5، وذلك في إطار تسهيل حضور الجماهير ودعم الفريق في اللقاء المهم.

وشدد النادي على ضرورة اصطحاب كل مشجع لبطاقة المشجع «Fan ID» وتذكرة المباراة، لتسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب اللقاء دون أي معوقات.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي في تمام التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.