مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 1
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

18 12
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

قرار المجلس.. بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة المصري

كتب : محمد خيري

04:16 م 29/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جماهير الزمالك (1)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الزمالك (3)
  • عرض 8 صورة
    لافتات جماهير الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي والزمالك (6)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (1)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (2)
  • عرض 8 صورة
    جمهور الزمالك يرفع لافتة شيكابالا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى استاد السويس الجديد، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق الحافلات في تمام الثالثة عصر يوم الأحد المقبل من أمام بوابة رقم 5، وذلك في إطار تسهيل حضور الجماهير ودعم الفريق في اللقاء المهم.

وشدد النادي على ضرورة اصطحاب كل مشجع لبطاقة المشجع «Fan ID» وتذكرة المباراة، لتسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب اللقاء دون أي معوقات.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي في تمام التاسعة مساء يوم الأحد المقبل، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك جماهير الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فروق كبيرة: مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات
اقتصاد

فروق كبيرة: مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات
مجدي الجلاد: قضايا العقيدة أخطر التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة - (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد: قضايا العقيدة أخطر التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة - (فيديو)
القبض على مصوري فيديو المحامي أشرف نبيل والطائرة الخاصة
حوادث وقضايا

القبض على مصوري فيديو المحامي أشرف نبيل والطائرة الخاصة
كيفية حساب زكاة الذهب.. وهل يتغير نصاب الزكاة بعد قفزة أسعاره؟.. أمين الفتوى
أخبار

كيفية حساب زكاة الذهب.. وهل يتغير نصاب الزكاة بعد قفزة أسعاره؟.. أمين الفتوى
خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه
نصائح طبية

خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا