محمود كهربا يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام (صورة)

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق إنبي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام " اليوم الأحد، صورة جديدة له مرفقة برسالة غامضة.

وكتب كهربا: "مبسوط اني نضيف من جوه مبسوط لاني لسه بدعي من قلبي لغيري قبل ميكون ليا ومن غير مقابل مبسوط لاني مش منافق ومش حقودي".

وتابع:" راضي بنفسي جداً وفخور بيها مبسوط لاني عايش بقلب طفل مبسوط اني عمري ما اذيت حد بالرغم اني بتأذي كتير".

واختتم: "مبسوط مش معناها اني فرحان لا مبسوط يعني راضي بكل حاجه باللي راح واللي جاي اللي بيحصل واللي هيحصل مبسوط لاني راضي عن نفسي جداً ".

وفاز فريق إنبي بمشاركة محمود عبد المنعم كهربا على فريق الزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز بهدف جاء من ركلة جزاء بقدم أحمد العجوز.

رقم ضخم.. كم يبلغ سعر تيشرت محمد صلاح المثير للجدل؟





رسميًا.. يويفا يعلن إلغاء مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس الفايناليسيما



