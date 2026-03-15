أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب حمادي العقربي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

ويذكر أن النادي الأهلي، يعد البطل التاريخي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 12 لقب، فيما يمتلك الترجي 4 ألقاب في البطولة.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

وتقام مباراة العودة بين النادي الأهلي والترجي التونسي، يوم 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

والجدير بالذكر أن مباراة العودة، ستلعب دون حضور جماهيري للمارد الأحمر، بسبب تنفيذ عقوبة الاتحاد الأفريقية "كافة"، بمنع الأحمر من خوض مباراتين في البطولة دون حضور جماهيري، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الجيش الملكي بدور المجموعات.

10 صور لغضب محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري

"بمشاركة إبراهيم عادل".. نورشيلاند يحقق الفوز على ميتلاند في الدوري الدنماركي