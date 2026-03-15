موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى صالة نادي الاتحاد السكندري، حيث تُقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة فئة السيدات، والتي تجمع بين، نادي الزمالك والأهلي، في مواجهة مرتقبة تعد نسخة مصغرة من صراع القطبين التقليدي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الطائرة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على صالة نادي الاتحاد السكندري.

طريق الفريقين إلى النهائي

وصل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد فوزه على دلفي بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، فيما تأهل الأهلي بعد تحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-0 في نصف النهائي الآخر.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر، بعدما نجح في الفوز على الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة، ما يجعل مواجهة الليلة فرصة للأهلي لاستعادة اللقب، وللزمالك لتأكيد تفوقه والاحتفاظ باللقب.