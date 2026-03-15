مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

كتب : محمد خيري

01:07 م 15/03/2026

سيدات الزمالك والأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى صالة نادي الاتحاد السكندري، حيث تُقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة فئة السيدات، والتي تجمع بين، نادي الزمالك والأهلي، في مواجهة مرتقبة تعد نسخة مصغرة من صراع القطبين التقليدي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الطائرة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على صالة نادي الاتحاد السكندري.

طريق الفريقين إلى النهائي

وصل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد فوزه على دلفي بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، فيما تأهل الأهلي بعد تحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-0 في نصف النهائي الآخر.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر، بعدما نجح في الفوز على الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة، ما يجعل مواجهة الليلة فرصة للأهلي لاستعادة اللقب، وللزمالك لتأكيد تفوقه والاحتفاظ باللقب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك نهائي كأس مصر للسيدات الكرة الطائرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكم نهائي: النقض تؤيد إعدام "سفاح التجمع" بتهمة قتل 3 سيدات
حوادث وقضايا

الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
شئون عربية و دولية

السيسي يوجه برفع جاهزية قناة السويس وضمان استمرار الملاحة على مدار الساعة
أخبار مصر

بالحسنى.. الصديق إما يقودك إلى الجنة أو النار
فيديوهات رمضان

"أول الألقاب".. حمزة عبدالكريم يقود تشكيل برشلونة بنهائي الكأس أمام ريال
رياضة عربية وعالمية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

