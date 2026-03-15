مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

0 0
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

5 2
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 الترجي.. فرصة الأول تضيع من الأحمر

كتب : يوسف محمد

10:47 م 15/03/2026 تعديل في 11:33 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (23) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (22) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (20) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (17) (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (19) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والترجي (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والترجي (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي اليوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "حمادي العقربي"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض ويوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

وفي المقابل يدخل الترجي اللقاء بتشكل مكون من:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد دراجر، أمين توجاي، حمزة الجلاصي ومحمد أمين بن حميدة

خط الوسط: أوجييلو، معز الحاج علي وحسام تقا

خط الهجوم: يان ساس، جاك ديارا وفلوريان دانسو

أبرز أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: عرضية من تريزيجيه يبعدها دفاع الترجي التونسي

الدقيقة 11: تسديدة من لاعب الترجي يتصدى لها مصطفى شوبير ببراعة

الدقيقة 15: عرضية من زيزو يبعدها دفاع الترجي

الدقيقة 21: تسديدة قوية من محمود تريزيجيه، يبعدها حارس مرمى الترجي ببراعة

الدقيقة 22: تسديدة من يوسف بلعمر تخرج أعلى مرمى الترجي

الأهلي والترجي دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

