وكيل اتحاد الصناعات: الإفراج السريع عن مدخلات الإنتاج ضرورة لاستقرار الأسعار

كتب : داليا الظنيني

10:59 م 15/03/2026

المهندس محمود سرج

أكد المهندس محمود سرج، وكيل الاتحاد العام للصناعات، أن الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان بالغ الأهمية، إذ استجابت الحكومة لمطالب الصناع بتوفير مستلزمات الإنتاج لضمان استمرار عجلة التصنيع وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقال سرج خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" على شاشة "إكسترا نيوز": إن الصناعة واجهت أزمات متتالية منذ جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، لكنها استطاعت الصمود بفضل دعم الدولة وتكاتف القطاع الخاص.

وأضاف أن الإفراج السريع عن مدخلات الإنتاج يمثل خطوة أساسية لتقليل الخسائر المحتملة، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية للمواد الاستراتيجية مثل الغاز والقمح والزيوت لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.
