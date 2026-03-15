5 صور لغرفة ملابس النادي الأهلي قبل مباراة الترجي بدوري الأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الترجي اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور لغرف ملابس النادي الأهلي بملعب "حمادي العقربي".

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال

وكان الأهلي تأهل إلى هذا الدور من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 10 نقاط، جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة حتى الآن.

وفي المقابل، تمكن فريق الترجي من الصعود إلى الدور ذاته، بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ويحل فريق الترجي ضيفا على حساب النادي الأهلي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

