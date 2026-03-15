مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

0 0
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

5 2
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

5 صور لغرفة ملابس النادي الأهلي قبل مباراة الترجي بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

09:58 م 15/03/2026 تعديل في 09:58 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الترجي (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الترجي (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الترجي (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الترجي (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الترجي (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الترجي (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الترجي اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور لغرف ملابس النادي الأهلي بملعب "حمادي العقربي".

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال

وكان الأهلي تأهل إلى هذا الدور من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 10 نقاط، جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة حتى الآن.

وفي المقابل، تمكن فريق الترجي من الصعود إلى الدور ذاته، بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ويحل فريق الترجي ضيفا على حساب النادي الأهلي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

النادي الأهلي الأهلي والترجي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
شئون عربية و دولية

شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
حوادث وقضايا

إيران تحذّر دول الخليج: واشنطن ستُضحي بكم و"طرد الأمريكيين" هو الحل
شئون عربية و دولية

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

