تحدث ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام الترجي، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "حمادي العقربي".

تصريحات ياس توروب

وقال توروب في تصريحات صحفية، قبل نهاية المباراة: "نعلم أن مباراة اليوم أمام الترجي ستكون صعبة للغاية، خاصة أن المباراة خارج أرضنا، سيكون هناك ضغط جماهيري كبير وأجواء حماسية في الملعب".

وأضاف: "نؤمن بأنفسنا بشكل كبير وهدفنا هو الخروج بنتيجة جيدة جداً في مباراة اليوم، حتى نتمكن من حسم المهمة في القاهرة الأسبوع المقبل".

وتابع: "أعتقد أن تسجيل هدف في مباراة اليوم سيكون أمر مهم للغاية، ونحن ندرك قيمة وأهمية الاستفادة من قاعدة الهدف خارج الأرض".

واختتم توروب تصريحاته: "نأمل في الحفاظ على نظافة شباكنا في المباراة، إذا تمكنا من تحقيق الفوز، فسيكون ذلك أفضل نتيجة ممكنة لنا بكل تأكيد".

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

