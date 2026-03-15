أعلن النادي الأهلي منذ قليل، موعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى القاهرة بعد نهاية مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "حمادي العقربي"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد عودة بعثة الأهلي

وكشف الأهلي في بيان رسمي، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ستعود إلى القاهرة صباح غد الإثنين 16 مارس الجاري، بعد الانتهاء من مواجهة الترجي التونسي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي من مطار تونس الدولي في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، للعودة إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة مباشرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الترجي، قبل خوض مباراة العودة في القاهرة يوم 21 مارس الجاري.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، يوم 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

