مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

5 2
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

الأهلي يعلن موعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة بعد نهاية مباراة الترجي

كتب : يوسف محمد

07:15 م 15/03/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    النادي الأهلي (1)
  • عرض 9 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    النادي الأهلي (1)
  • عرض 9 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    النادي الأهلي (1)
  • عرض 9 صورة
    قميص النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النادي الأهلي منذ قليل، موعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى القاهرة بعد نهاية مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "حمادي العقربي"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد عودة بعثة الأهلي

وكشف الأهلي في بيان رسمي، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ستعود إلى القاهرة صباح غد الإثنين 16 مارس الجاري، بعد الانتهاء من مواجهة الترجي التونسي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي من مطار تونس الدولي في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، للعودة إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة مباشرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الترجي، قبل خوض مباراة العودة في القاهرة يوم 21 مارس الجاري.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، يوم 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

أقرأ أيضًا:

"بسبب التزوير".. الترجي يوجه تحذيرا لجماهيره قبل مباراة الأهلي في دوري الأبطال

"ننتظركم ولكن".. المساكني يدعو جماهير الترجي لتجنب هذه الأفعال أمام الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لتأمين احتياجات مصر من المواد البترولية
طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
بعد تصريح عراقجي.. كيف تدير الصين وروسيا "حرب الإحداثيات" لإنقاذ إيران؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم