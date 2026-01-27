مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

"سيطرة حمراء".. تاريخ مواجهات الأهلي ووادي دجلة قبل مباراة اليوم

كتب - يوسف محمد:

04:16 ص 27/01/2026
  عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الاهلى ودجلة
  • عرض 20 صورة
    مباراة سابقة للأهلي ودجلة
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ودجلة
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري (12)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري (11)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري (16)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري (15)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري (13)
  • عرض 20 صورة
    جانب من مباراة الأهلي ووادي دجلة
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري (9)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري (10)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري (3)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري (2)
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري (1)
  • عرض 20 صورة
    جانب من مباراة وادي دجلة والأهلي
  • عرض 20 صورة
    مباراة الأهلي ووادي دجلة في ربع نهائي كأس مصر (16)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (1)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (10)
  • عرض 20 صورة
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (11)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره وادي دجلة اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 16 بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الأهلي ووادي دجلة

وستكون مباراة اليوم بين الأهلي ودجلة، هى المباراة رقم 20 التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق وتواجها معا في 19 مباراة من قبل في مختلف البطولات.

وخلال 19 مباراة سابقة بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 14 مباراة، تلقى الهزيمة في مباراة واحدة وحضر التعادل في 4 مباريات بين الفريقين.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى فريق وادي دجلة 27 هدفا من قبل، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف فقط.

وعلى مستوى بطولة الدوري، ستكون مباراة اليوم هى المباراة رقم 19 بين الفريقين، حيث تواجها معا في 18 مباراة سابقة ببطولة الدوري، تمكن الأحمر من الفوز في 13 مباراة، تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في 4 مباريات.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

"بعد اقترابه من الأحمر".. أبرز المعلومات عن محمد محمود صفقة الأهلي المحتملة

