الزمالك بالزي الأساسي أمام أوتوهو الكونغولي

عقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو بطل الكونغو برازفيل، صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي.

الزمالك بالزي الأساسي أمام أوتوهو

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي، عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي باللون الأبيض الكامل، على أن يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر.

ويرتدي فريق أوتوهو صاحب الأرض زيه باللون الأزرق، على أن يرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر غدا السبت، على ستاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

قائمة الزمالك لمواجهة أوتوهو

تضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايج - أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - خوان بيزيرا - أحمد شريف - شيكو بانزا

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ

