إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

كتب : آية محمد

12:19 م 13/03/2026

أسعار الأسماك اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-3-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المأكولات البحرية أسعار الأسماك في مصر السمك البلطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"
شئون عربية و دولية

ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"
وزير الدفاع البريطاني يربط بين "بوتين" والتكتيكات العسكرية الإيرانية..
شئون عربية و دولية

وزير الدفاع البريطاني يربط بين "بوتين" والتكتيكات العسكرية الإيرانية..
أطعمة شائعة تبدو صحية لكنها ترفع السكر والدهون في الدم.. تجنبها في رمضان
سفرة رمضان

أطعمة شائعة تبدو صحية لكنها ترفع السكر والدهون في الدم.. تجنبها في رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
وزير الصحة: 91% من الأدوية تُصنَّع محليًا.. و1255 مشروعًا جديدًا
أخبار مصر

وزير الصحة: 91% من الأدوية تُصنَّع محليًا.. و1255 مشروعًا جديدًا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"