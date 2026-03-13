إعلان

حتى 2.45 جنيه.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

11:34 ص 13/03/2026 تعديل في 12:52 م

سعر الدولار

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 2.17 و2.45 جنيه، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 2.3 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع، بزيادة 2.35 جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 2.3 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع، بزيادة 2.34 جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بزيادة 2.26 جنيه للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.35 جنيه للشراء، و 52.45 جنيه للبيع، بزيادة 2.3 جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بزيادة 2.45 جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 2.3 جنيه للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 2.25 جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بزيادة 2.17 جنيه للشراء والبيع.

سعر الدولار بنك مصر البنك الأهلي المصري

