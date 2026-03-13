ارتفعت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-3-2026، بينما انخفضت أسعار العدس، واللحوم، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.57 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.06 جنيه، بزيادة 2.47 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.65 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.66 جنيه، بزيادة 2.18 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.57 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.19 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.81 جنيه، بتراجع 5.69 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.74 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.59 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.05 جنيه، بتراجع 8.39 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 120.71 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.91 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.34 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.72 جنيه، بزيادة 2.35 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 280.53 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.02 جنيه، بتراجع 99 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 102.13 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.