أول تعليق من مصطفى شوبير بعد إيقاف تنفيذ حكم حبس رمضان صبحي

القاهرة – مصراوي

نشر مصطفى شوبير، حارس مرمى نادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للاعب بيراميدز رمضان صبحي.

وشارك مصطفى شوبير متابعيه خلال خاصية "الستوري" صورا للاعب رمضان صبحي عقب قرار محكمة جنايات الجيزة أمس بإيقاف تنفيذ حكم الحبس.

وعلق مصطفى شوبير على الصورة قائلا: "الحمد لله"

ويذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، في القضية التي اتهم فيها بتزوير رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.