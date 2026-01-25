مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد إيقاف تنفيذ حكم حبس رمضان صبحي

كتب : مصراوي

03:04 ص 25/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (3)
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (1)
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (4)
  • عرض 15 صورة
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (2)
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي (5)
  • عرض 15 صورة
    وصول الكابتن رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
  • عرض 15 صورة
    لحظة وصول رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    حبس رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    أثناء محاكمة محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    محاكمة رمضان صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة – مصراوي

نشر مصطفى شوبير، حارس مرمى نادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للاعب بيراميدز رمضان صبحي.

وشارك مصطفى شوبير متابعيه خلال خاصية "الستوري" صورا للاعب رمضان صبحي عقب قرار محكمة جنايات الجيزة أمس بإيقاف تنفيذ حكم الحبس.

وعلق مصطفى شوبير على الصورة قائلا: "الحمد لله"

ويذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، في القضية التي اتهم فيها بتزوير رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي مصطفى شوبير اخبار رمضان صبحي استئناف رمضان صبحي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
أخبار مصر

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
علاقات

هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
نائب وزير الخارجية الروسي: عودة العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى طبيعتها
شئون عربية و دولية

نائب وزير الخارجية الروسي: عودة العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى طبيعتها
"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق
رياضة عربية وعالمية

"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق
انتحل صفة موظف بخدمة العملاء.. ضبط عاطل متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين
حوادث وقضايا

انتحل صفة موظف بخدمة العملاء.. ضبط عاطل متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام