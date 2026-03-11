مباريات الأمس
الأهلي يعلن موقف كريم فؤاد من الجراحة وموعد عودته للتدريبات

كتب : نهي خورشيد

08:34 م 11/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريم فؤاد
  • عرض 6 صورة
    كريم فؤاد
  • عرض 6 صورة
    كريم فؤاد من مباراة بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    كريم فؤاد خلال مباراة الأهلي والبنزرتي
  • عرض 6 صورة
    كريم فؤاد وإمام عاشور أثناء سفر الأهلي إلى المغرب

كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الحالة الطبية للاعب كريم فؤاد بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها على مستوى الركبة.


وأوضح جاب الله أنه جرى التواصل والتنسيق مع الخبير الألماني الذي أجرى الجراحة السابقة للاعب، إذ تم الاتفاق على أن الإصابة الحالية لا تستدعي الخضوع لعملية جراحية جديدة.


وأشار إلى أن اللاعب سيبدأ تنفيذ برنامج علاجي تحفظي يشمل تدريبات التقوية والعلاج الطبيعي، إلى جانب برنامج تأهيلي متكامل بهدف تجهيزه للعودة إلى الملاعب.


وأضاف طبيب الأهلي أن عودة كريم فؤاد إلى التدريبات الجماعية للفريق ستكون خلال فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، وذلك وفقاً لمدى استجابة اللاعب للبرنامج العلاجي والتأهيلي خلال الفترة المقبلة.


موعد مباراة الأهلي المقبلة


وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وتقام المباراة على ملعب ملعب رادس في تونس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأحد 15 مارس الجاري بتوقيت القاهرة.


ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

كريم فؤاد الأهلي إصابة كريم فؤاد أحمد جاب الله

