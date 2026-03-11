"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة أسماء الأندية التي ستمثل مصر في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة للأندية للرجال 2026، والمقرر إقامتها في العاصمة الرواندية كيجالي.

ومن المنتظر أن تستضيف كيجالي منافسات البطولة خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 3 مايو 2026، بمشاركة عدد من أبرز الأندية الإفريقية.

وقرر الاتحاد المصري مشاركة ثلاثة أندية في النسخة المقبلة من البطولة، وهي الأهلي والزمالك وبتروجيت.

ويدخل الأهلي المنافسات بطموح استعادة اللقب القاري، خاصة أنه النادي الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 16 لقبا، وذلك بعد خروجه من الدور نصف النهائي في النسخة الماضية عقب الخسارة أمام الترجي التونسي.

في المقابل، يسعى الزمالك إلى العودة لمنصات التتويج الإفريقية، حيث يطمح الفريق الأبيض لتحقيق اللقب السادس في تاريخه، والأول منذ عام 2012.

يذكر أن فريق السويحلي الليبي توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة بعد فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة، إذ تمنح بطلها بطاقة التأهل للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للأندية.