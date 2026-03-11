مباريات الأمس
هدف إنبي في مرمي الزمالك في الدوري المصري الممتاز (فيديو)

كتب : محمد الميموني

10:42 م 11/03/2026 تعديل في 10:43 م

مباراة إنبي والزمالك

يواجه فريق إنبي نظيره فريق الزمالك اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز لاعب إنبي أحمد العجوز الهدف الأول في مرمي الزمالك في الدقيقة ال18 من عمر المباراة .

وحتى الآن فريق إنبي متقدم على نظيره فريق الزمالك بهدف دون رد في الجولة ال15 من بطولة الدوري المصري .

