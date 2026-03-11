لقطة طريفة من طفل في مباراة الزمالك وإنبي

شهدت مباراة الزمالك وإنبي و المقامة بينهما حالياً على ستاد المقاولون العرب، لقطة طريفة من أحد الأطفال.

ومع دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب، احتفل الطفل المرافق لـ ناصر منسي، على طريقة احتفاله بهدف في السوبر الأفريقي، خلال عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

ترتيب الزمالك قبل مباراة اليوم

ودخل الزمالك مواجهة إنبي وهو يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، في حين يمتلك الفريق البترولي 27 نقطة متساوياً مع زد.

وكان الفريق الكروي بالقلعة البيضاء حقق فوزاً على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.