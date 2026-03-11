مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

3 0
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

1 1
19:45

أرسنال

الدوري المصري

زد

2 0
21:30

مودرن سبورت

لقطة طريفة من طفل في مباراة الزمالك وإنبي

كتب : نهي خورشيد

10:18 م 11/03/2026 تعديل في 10:33 م

مباراة الزمالك وإنبي

شهدت مباراة الزمالك وإنبي و المقامة بينهما حالياً على ستاد المقاولون العرب، لقطة طريفة من أحد الأطفال.

ومع دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب، احتفل الطفل المرافق لـ ناصر منسي، على طريقة احتفاله بهدف في السوبر الأفريقي، خلال عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

ترتيب الزمالك قبل مباراة اليوم

ودخل الزمالك مواجهة إنبي وهو يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، في حين يمتلك الفريق البترولي 27 نقطة متساوياً مع زد.

وكان الفريق الكروي بالقلعة البيضاء حقق فوزاً على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

لقطة طريفة من طفل خلال السلام الوطني لمباراة نادي الزمالك ضد نادي إنبي بالدوري المصري

