أكد خبير اللوائح عامر العمايرة تفاصيل، أن نادي الزمالك في حال سداد المستحقات المتأخرة عليه لدى عدد من اللاعبين وتسوية القضايا المرفوعة ضده لدى الفيفا، سيتم رفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة عليه بشكل مباشر.

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك مرفوع ضده 10 قضايا في الفيفا، جميعهم ليحن سداد المستحقات المتأخرة، مما يعين أن النادي في حال حل أزمة المستحقات والأزمات المالية التي يتعرض لها، سيتم رفع القيد بشكل فوري".

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يمكن للاتحاد الدولي اتخاذ قرار بإيقاف قيد الزمالك دون شكوى من أي شخص، لعدم وجود الحالات التي تستدعي العقوبات التأديبية من الاتحاد الدولي، وهو ما لا يتوفر في أي من الـ 10 قضايا، التي تم إيقاف قيد الزمالك بسببهم".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أعلن أمس الجمعة الموافق 23 يناير الجاري، إيقاف قيد الزمالك، بسبب عدم سداد قسطين لنادي أولكساندريا الأوكراني، في صفقة انتقال خوان بيزيرا للفارس الأبيض.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إيقاف القيد الذي تم الإعلان عنه أمس، جاء بسبب قسطين لصالح الفريق الأوكراني، تبلغ قيمتهم 800 ألف دولار. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

