وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة تحفيزية قوية إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة نادي إنبي في الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: "كل الزمالكاوية عندهم ثقة كبيرة في لاعيبتهم إنهم النهارده هيقاتلوا من أول دقيقة لآخر دقيقة علشان يكملوا شغلهم المميز اللي بدأوه من بداية الموسم".

وأضاف: "إحنا لسه ماعملناش حاجة، ومالناش دعوة بتعثر أي حد. إحنا ماشيين في طريقنا خطوة خطوة، ماتش ماتش، وإن شاء الله المكسب من نصيب الزمالك".

الزمالك يبحث تعزيز الصدارة

ويحل الزمالك ضيفًا على إنبي مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة والنصف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويدخل الفريق الأبيض اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 43 نقطة جمعها من 19 مباراة، ساعيًا لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة لتعزيز صدارته وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، بيراميدز صاحب المركز الثاني، والأهلي الذي يحتل المركز الثالث.