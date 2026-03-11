ميدو يثير الجدل بتصريحات عن قرعة الدوري ثم يحذف التغريدة

"شعرت بضياع الفرص".. ماذا قال سلوت عن صلاح بعد الخسارة من جالاتا سراي؟

أطلق أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك، تصريحات مثيرة للجدل قبل ساعات من مراسم سحب قرعة المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب ميدو عبر حسابه على منصة "إكس":"يجب أن يتم سحب قرعة المرحلة النهائية من الدوري يدوياً وعلنياً أمام الجميع فكرة الذكاء الاصطناعي كذبة كبيرة".



وأضاف:"الموسم الماضي وصلتني رسالة من داخل اجتماع المتحدة مع الرابطة بتاريخ ۲۳-۲- بأن مباراة الزمالك مع الأهلي ستقام يوم ۱۱ مارس بسبب رغبة المتحدة بأن تقام المباراة بهذا التاريخ للاستفادة ماديا من تسويق المباراة والموضوع كان ليه علاقة تسويقيه بشهر رمضان!!".



وتابع حديثه قائلاًَ:"وبالفعل أبلغت كابتن حسين لبيب بمواعيد المباريات وجدول المباريات بالكامل قبل الإعلان عن القرعة اللي اتقال ساعتها انها اتعملت بالذكاء الاصطناعي يوم ٦-٣!!!".



وأتم:"السكرين شوت أهي ومستعد لتقديمها كمستند لأي مسؤول يطلبها مني في أي وقت!!".

حذف التغريدة بعد الجدل



وبعد أقل من ساعتين من نشر هذه التصريحات عبر حسابه على منصة X، حذف ميدو التغريدة بشكل كامل.

موعد قرعة الدور الثاني من الدوري المصري



والجدير بالذكر أن قرعة المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز ستقام مساء غداً الخميس في أحد فنادق القاهرة، لتحديد مواجهات مجموعتي المنافسة على اللقب والصراع من أجل البقاء.