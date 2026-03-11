إعلان

السلطات الأمريكية محذّرة: تأهبوا لهجمات إيرانية على سواحلنا

كتب : عبدالله محمود

10:33 م 11/03/2026

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من شن إيران هجمات محتملة على سواحل الولايات المتحدة، باستخدام الطائرات المسيرة.

وبحسب شبكة "ABC News"، أرسال مكتب التحقيقات الفيدرالي أقسام الشرطة في كاليفورنيا خطاب تحذيري من أن إيران قد تشن هجمات بالطائرات المسيرة على الساحل الغربي.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه حصل مؤخرًا على معلومات تفيد بأنه اعتبارًا من أوائل فبراير 2026، زعمت إيران أنها كانت تخطط لشن هجوم مفاجئ باستخدام طائرات مسيرة من سفينة مجهولة الهوية قبالة سواحل الولايات المتحدة.

وأضاف مكتب التحقيقات، أن الأهداف التي تخطط إيران لاستهدافها غير محددة في كاليفورنيا، في حال شنت الولايات المتحدة ضربات ضد إيران، موضحا "ولا نملك أي معلومات إضافية حول توقيت هذا الهجوم المزعوم أو أسلوبه أو هدفه أو منفذيه."

وبحسب شبكة "ABC News"، جاء هذا التحذير بالتزامن مع بدء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومها المستمر على إيران.

