الأهلي يعلن موقف كريم فؤاد من الجراحة وموعد عودته للتدريبات

"قرارات تحكيمية ومشادة".. ملخص شوط الزمالك وإنبي الأول في الدوري المصري

يقدم موقع "مصراوي" لمتابعيه، أحداث مباراة الزمالك وإنبي والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وإنبي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكرمة المكرمة وذلك على أرضية استاد المقاولون العرب.

ويلعب الزمالك اللقاء بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان.



في خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.



في خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد فتوح – محمد السيد – عبد الله السعيد.



في خط الهجوم: ناصر منسي – خوان بيزيرا.

مجريات مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري:

الشوط الأول

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: تسديدة قوية من إنبي تمر بجوار المرمى

الدقيقة 5: ناصر منسي يطالب باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يستكمل المباراة

الدقيقة 7: تمريرات بين لاعبي الزمالك وسط الملعب

الدقيقة 14: عرقلة وخطأ لصالح الفريق البترولي خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 15: الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح إنبي

الدقيقة 18: أحمد العجوز يضيف الهدف الأول لإنبي من ركلة جزاء

الدقيقة 21: مشادة بين لاعبي إنبي والزمالك بعد تسديدة من بيزيرا على دكة بدلاء إنبي

الدقيقة 34: الحكم يحتسب ركلة جزاء ثانية لإنبي بعد عرقلة من محمد السيد

الدقيقة 35: كالوشا يهدر ركلة الجزاء الثانية لإنبي

الدقيقة 36: اعتراض من لاعبي إنبي على قرار الحكم بعدم احتساب هدف

الدقيقة 44: رأسية ناصر منسي تمر بجوار مرمي الفريق البترولي

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول..

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: الزمالك يهدر هدف التعادل بعد تسديدة بيزيرا داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 50: تمريرات بين لاعبي الزمالك في وسط الملعب

الدقيقة 58: ضغط من الزمالك لتسجيل هدف التعادل

الدقيقة 63: تسديدة خطيرة لإنبي من صبيحة تمر أعلى العارضة

الدقيقة 65: لاعبي إنبي يطالبون بركلة جزاء بعد سقوط حامد عبد الله