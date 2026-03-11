بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تنفيذ موجة واسعة النطاق من الضربات استهدفت ضواحي بيروت الجنوبية، ردا على إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

أهداف ضربات ضواحي بيروت

وأعلن جيش الاحتلال، أن هذه العمليات استهدفت بشكل مباشر البنية التحتية لحزب الله في منطقة الضاحية جنوب العاصمة اللبنانية، مشيرا إلى أن قرار القصف يأتي في إطار الرد على هجمات الحزب، مما استوجب تكثيف الضربات لردع التهديدات القائمة.

تحذيرات إخلاء ضواحي بيروت

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا بالإخلاء لسكان المنطقة قبيل الغارات؛ تمهيدا لبدء عملية كبيرة ضد حزب الله، لضمان سلامة الأفراد قبل تنفيذ الضربات المخطط لها، مؤكدا أن العمليات ستكون واسعة النطاق.

رصد ضربات ضواحي بيروت ميدانيا

ووصفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الانفجارات الناتجة عن الهجمات الإسرائيلية بأنه الأقوى منذ عدة أيام، مما يؤكد توسع نطاق الضربات الإسرائيلية لتشمل أهدافا عالية القيمة في عمق الضاحية الجنوبية، حيث رُصدت عدة ضربات خلال ثوان قليلة.

عملية "العصف المأكول" وصواريخ حزب الله

في أثناء ذلك، أعلن حزب الله إطلاق "عملية العصف المأكول"، لتدمير جيش العدو.

ورصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وابل من الصواريخ المنطلقة من لبنان، حيث أكدت منظمة "نجمة داود الحمراء" إصابة شخصين على الأقل بجروح طفيفة في شمال إسرائيل.