أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فرق الإنقاذ تعمل في مواقع عدة أبلغ فيها عن سقوط صواريخ أو شظايا إيرانية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء: "نواجه أياما صعبة وأخرى قادمة مليئة بعدم اليقين".

وأضاف المتحدث الإسرائيلي، أن القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا.

وأوضح ديفرين، أن جيش الاحتلال لديه قائمة واسعة من الأهداف في إيران وسيواصل ضربها، قائلا: "دمرنا أكثر من 60% من منصات الصواريخ الإيرانية وأكثر من 80% من الدفاعات الجوية".

وأشار المتحدث الإسرائيلي، إلى أن سلاح الطيران سيواصل ضرب حزب الله حتى يتم نزع سلاحه.