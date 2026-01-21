مباريات الأمس
"بسبب الأهلي".. انسحاب المحامي أشرف عبد العزيز من الدفاع عن رمضان صبحي

كتب - يوسف محمد:

11:39 م 21/01/2026
أعلن المحامي أشرف عبد العزيز محامي نجم وسط نادي بيراميدز رمضان صبحي، أن المستشار القانوني للنادي الأهلي هو من سيتولى الدفاع عن رمضان صبحي في الفترة المقبلة.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بناءً على رغبة النادي الأهلي في تقديم الدعم القانوني للاعب رمضان صبحي، القائمة على دعم أبنائه والوقوف إلى جانبهم، كما قرروا في البيان الصادر من النادي قبل صدور حكم أول درجة".

وأضاف: "قررت هيئة الدفاع عن اللاعب الاستاذ أشرف عبد العزيز والاستاذ مصطفى رمضان، بعد الاجتماع والاتفاق مع أسرة اللاعب بافساح المجال لمكتب المستشار القانوني للنادي الأهلي ليقدم دفاعه عن اللاعب سيما أن بناء الدفاع على ذات الأسس القانونية التي تم تقديمها أمام محكمة أول درجة متمنين للدفاع وللاعب التوفيق والسداد".

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت في ديسمبر الماضي، قرارا بحبس رمضان صبحي لمدة عاما، بعد اتهامه بواقعة تزوير امتحانات في أحد معاهد السياحة والفنادق.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن في وقت سابق تكليف المستشار القانوني للنادي، بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

