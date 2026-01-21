مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

بطولة أفريقيا لكرة اليد

رواندا

29 16
20:00

زامبيا

جميع المباريات

إعلان

"أشعر بالفخر".. أول تعليق من مروان عثمان بعد انضمامه للأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

08:47 م 21/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مروان عثمان
  • عرض 8 صورة
    مروان عثمان 3
  • عرض 8 صورة
    مروان عثمان 5
  • عرض 8 صورة
    مروان عثمان 2
  • عرض 8 صورة
    مروان عثمان 4
  • عرض 8 صورة
    مروان عثمان 1
  • عرض 8 صورة
    مروان عثمان 6

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبر مروان عثمان الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي، عن سعادته بإتمام انتقاله للقلعة الحمراء، معبرًا عن شعوره بالفخر بهذه الخطوة الفاصلة في مسيرته الكروية.

وفي أول تعليق لمروان عثمان بعد انضمامه للنادي الأهلي قال في مقطع فيديو تم نشره عبر حسابات التواصل الإجتماعي للأهلي: "أفضل هدف سجلته في حياتي؟ ضد البنك الأهلي".

وأضاف "مباراة تمنيت خوضها بقميص الأهلي؟ مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية".

وأكمل "إحساسك بارتداء قميص الأهلي؟ احساس الفخر طبعًا".

وعن رسالته لجماهير الأهلي: "أوعدكم إن أقدم أقصي ماعندي، وأكون عند حسن ظنكم ونحقق أفريقيا والدوري".

إقرأ أيضًا:

4 صور للمشجع لومومبا خلال استلامه سيارة "جيتور"

11 صورة وأول ظهور للمشجع محمد خميس في مران الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عثمان الأهلي تصريحات مروان عثمان صفقات الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
هل ارتفعت أسعار "آيفون" في مصر؟ رد رسمي يحسم الجدل
أخبار و تقارير

هل ارتفعت أسعار "آيفون" في مصر؟ رد رسمي يحسم الجدل
"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن رسمياً عن صفقة الجزار
رياضة محلية

"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن رسمياً عن صفقة الجزار
بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية
أخبار المحافظات

بالأسماء.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام