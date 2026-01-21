"أشعر بالفخر".. أول تعليق من مروان عثمان بعد انضمامه للأهلي

مصري وسعودي.. وكيل الجزار يكشف عن منافسين الأهلي في سباق التعاقد معه

عبر مروان عثمان الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي، عن سعادته بإتمام انتقاله للقلعة الحمراء، معبرًا عن شعوره بالفخر بهذه الخطوة الفاصلة في مسيرته الكروية.

وفي أول تعليق لمروان عثمان بعد انضمامه للنادي الأهلي قال في مقطع فيديو تم نشره عبر حسابات التواصل الإجتماعي للأهلي: "أفضل هدف سجلته في حياتي؟ ضد البنك الأهلي".

وأضاف "مباراة تمنيت خوضها بقميص الأهلي؟ مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية".

وأكمل "إحساسك بارتداء قميص الأهلي؟ احساس الفخر طبعًا".

وعن رسالته لجماهير الأهلي: "أوعدكم إن أقدم أقصي ماعندي، وأكون عند حسن ظنكم ونحقق أفريقيا والدوري".

