أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده ملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة، مشددا على أن التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب الحالية يتطلب استيفاء متطلبات قانونية ومالية دولية محددة لضمان الاستقرار.

بزشكيان يحدد شروطه لإنهاء

وقال بزشكيان، إنه جدد تأكيده لقادة روسيا وباكستان على أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف الكامل بحقوق طهران المشروعة ودفع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية.

وأكد الرئيس الإيراني في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، ضرورة تقديم ضمانات دولية قوية ضد أي عدوان مستقبلي قد تشنه إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرا أن هذه الخطوات هي المدخل الوحيد لوقف الحرب التي تسبب بها واشنطن وتل أبيب.

Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran’s commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Iran’s legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 11, 2026

شروط ترامب لإنهاء الحرب في إيران

في المقابل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة استسلام إيراني غير مشروط، بما يشمل التدمير الكامل للقدرات العسكرية التابعة للنظام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يتطلب بالضرورة خضوعا أو استسلاما رسمياً تقليديا.

وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي يوم الجمعة الماضي، أن مفهوم الاستسلام قد يتحقق ميدانيا عندما يفقد النظام القدرة على القتال نتيجة نفاد الأفراد والعتاد، وهو ما يراه مسارا حتميا لإنهاء الحرب.

موقف ترامب من شروط إنهاء الحرب في إيران

وشدد ترامب، على أن أي اتفاق لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لن يكون ممكنا ما لم تقدم طهران على الاستسلام غير المشروط.

وأكد الرئيس الأمريكي في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن أي تسوية سياسية لن تتم دون هذا الشرط الجوهري، موضحا أنه بعد اختيار قادة عظام ومقبولين، ستعمل واشنطن وحلفاؤها بلا كلل لإعادة بناء البلاد وجعل الاقتصاد الإيراني أقوى من أي وقت مضى عقب مرحلة إنهاء الحرب المطلوبة.

قاليباف يرفض شروط إنهاء الحرب في إيران

في المقابل، عبّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن رفض طهران القاطع لإملاءات الرئيس الأمريكي، مؤكدا أن مصير البلاد يقرره الشعب الإيراني وحده بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأشار قاليباف، إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تجهل حجم التداعيات الناتجة عن استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي، مشددا على أن محاولات واشنطن لفرض شروط إنهاء الحرب في إيران ستواجه بموقف صلب من الأمة التي لن تساوم على هويتها واستقلالها مع "عصابة إبستين".