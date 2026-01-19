مصدر يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل جراديشار إلى الدوري المجري

يلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم الاثنين، في مباراة نهائي سوبر الكرة الطائرة رجال 2025 / 2026.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي سوبر الطائرة 2025-2026

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأعلن اتحاد كرة الطائرة عن إقامة مباريات السوبر المصرى للكرة الطائرة للرجال المحدد لها أيام 16,17,19 يناير الجاري على صالة حسن مصطفى بدون جماهير.

ويشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهم الأهلي، الزمالك، بتروجت، والاتحاد السكندري.