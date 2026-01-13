واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساءً اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش، في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر.

وحرص الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، للحديث عن بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدينة مع بداية المران، قبل تنفيذ الجزء الخططي في المران خلال تقسيمة الكرة.

وخضع رباعي الفريق أحمد نبيل كوكا، محمد شريف، أشرف بن شرقي وكريم فؤاد، تدريباتهم التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "طلائع الجيش، فاركو، المقاولون العرب، إنبي، غزل المحلة وسراميكا كليوباترا".

