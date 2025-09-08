مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

- -
16:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زامبيا

- -
16:00

المغرب

مدرب وادي دجلة عن مواجهة الأهلي: "سنفوز عليهم مثل الزمالك"

11:49 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
    احتفال الجهاز الفني لوادي دجلة (3)
    الزمالك ضد وادي دجلة (4)
    الزمالك ضد وادي دجلة (6)
    الزمالك ضد وادي دجلة (3)
    الزمالك ضد وادي دجلة (2)
    الزمالك ضد وادي دجلة (1)
    الزمالك ووادي دجلة
    الشيخ مدرب وادي دجلة
كتب- محمد خيري:

أكد محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن الفريق قادر على تحقيق الفوز في مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز مثلما فعل مع الزمالك.

ونجح وادي دجلة في تحقيق الفوز على الزمالك في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وقال الشيخ في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "أغلقنا صفقة الفترة الماضية، وبدأنا استعداد جديد للدوري الممتاز واللي فات نعتبره لم يتحقق".

وأضاف: "لا نفكر في مواجهة الأهلي من الآن، ومازال الوقت مبكرا ولدينا هوية .. ولماذا لا نفوز على الأهلى وقادرون على تحقيق ذلك مثلما فعلناها أمام الزمالك".

وواصل: "جمهور الزمالك كان مرعب، ودي حاجة جديدة عليا، وكنت أقابل الزمالك وجمهوره وأحاول أن أشرح للاعبين أن مواجهة الأهلي لن تختلف كثيرا".

وتابع: "لا انتمي للأهلي أو الزمالك وسيكون هناك نظرة مختلفة للمدربين الشباب في الدوري المصري واتمنى التدريب في أوروبا، وكذلك اتمنى أكون إضافة قوية للتدريب في مصر والمدربين الشباب".

