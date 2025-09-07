مباريات الأمس
هل يرحل أشرف داري عن الأهلي؟.. شوبير يوضح

10:44 م الأحد 07 سبتمبر 2025

أشرف داري

القاهرة - مصراوي

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرنامج الرئيسي على قناة النادي موقف المحترف المغربي أشرف داري من الاستمرار مع الفريق.

وأوضح شوبير، عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد، أن هناك حالة انزعاج لدى الجهاز الطبي من كثرة إصابات أشرف داري.

وأشار شوبير إلى أن النادي الأهلي لم يستقر على رحيل داري في شهر يناير كما يقال وأن الدوري المصري لا يزال طويلاً

وقد أصيب داري خلال وجوده في معسكر منتخب بلاده، ليغادر المعسكر ويعود إلى القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير الأهلي أشرف داري الدوري المصري
