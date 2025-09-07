طليقة أحمد جلال إبراهيم تطالب بالدعاء له بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب - نهى خورشيد

طالبت ياسمين الخطيب، طليقة المستشار أحمد جلال إبراهيم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، جماهير القلعة البيضاء بالدعاء له بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتبت ياسمين عبر حسابها على موقع فيسبوك :"خالص التمنيات والدعاء بتمام الشفاء، للسند والصديق، أبو أولادي الأدهم وجلال الله المستشار أحمد جلال إبراهيم".

وأضافت:"ألبسه الله لباس العافية ولا أرانا فيه شرًا ولا مكروهاً".

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن أحمد جلال إبراهيم يخضع حالياً لعملية جراحية دقيقة نتيجة لتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.