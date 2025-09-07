القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أفاد مصدر بأن المدرب الألماني السابق لنادي بنفيكا البرتغالي، روجر شميدت، قد اعتذر عن عدم الموافقة على العرض الذي تقدم به الأهلي له ليدرب الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن مسؤولي الأهلي قد دخلوا في مفاوضات مُكثفة مع المدرب الألماني صاحب الـ 58 عاماً ليتولى قيادة الفريق ولكن الأخير اعتذر عن عدم الموافقة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل ريبيرو بعد الخسارة أمام نادي بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري بينما تم إسناد المهمة الفنية لعماد النحاس بصورة مؤقتة.

يذكر أن عقد روجر شميدت مع نادي بنفيكا قد انتهى بنهاية شهر أغسطس الماضي.

