محمد عنتر ينشر صورتين من أدائه مناسك العمرة رفقة زوجته
شارك لاعب المقاولون العرب محمد عنتر متابعيه عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي صورتين له وزوجته ووالدته خلال تأديتهم لمناسك العمرة.
وذيل محمد عنتر الصورتين بتعليق:"الحمدلله والشكر لله اللهم تقبل يارب".
وكان عنتر قد انضم لصفوف المقاولون العرب خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من سيراميكا كليوباترا.
وشارك الجناح الأيمن صاحب الـ 32 عامًا بقميص المقاولون العرب خلال الموسم الجاري 2025/26 من الدوري بـ 5 مباريات لم يسجل أو يصنع خلال 225 دقيقة لعب بل حصل على بطاقة صفراء.
