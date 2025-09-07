مباريات الأمس
محمد عنتر ينشر صورتين من أدائه مناسك العمرة رفقة زوجته

02:34 م الأحد 07 سبتمبر 2025

محمد عنتر وزوجته

شارك لاعب المقاولون العرب محمد عنتر متابعيه عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي صورتين له وزوجته ووالدته خلال تأديتهم لمناسك العمرة.

وذيل محمد عنتر الصورتين بتعليق:"الحمدلله والشكر لله اللهم تقبل يارب".

محمد عنتر وزوجتهمحمد عنتر ووالدته

وكان عنتر قد انضم لصفوف المقاولون العرب خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من سيراميكا كليوباترا.

وشارك الجناح الأيمن صاحب الـ 32 عامًا بقميص المقاولون العرب خلال الموسم الجاري 2025/26 من الدوري بـ 5 مباريات لم يسجل أو يصنع خلال 225 دقيقة لعب بل حصل على بطاقة صفراء.

محمد عنتر المقاولون العرب صور محمد عنتر وزجته زوجة محمد عنتر العمرة
