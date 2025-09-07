مباريات الأمس
"بشكل البطيخ".. فريق بالدرجة الثالثة يثير الجدل بقميصه الجديد (صور)

01:10 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أثار نادي كفر البطيخ، أحد أندية الدرجة الثالثة بالدوري المصري، حالة واسعة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن القميص الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل، بتصميم مستوحى بشكل كامل من فاكهة البطيخ.

وجاء القميص باللون الأحمر البطيخي، مزينًا بنقاط سوداء تُحاكي بذور البطيخ، فيما جاءت الأكمام قصيرة باللون الأخضر لتُجسد قشرة الفاكهة، في تصميم غير تقليدي ولافت.

ويُعد نادي كفر البطيخ ممثلًا لمحافظة دمياط في دوري الدرجة الثالثة، ويأمل بقيادة الكابتن عمرو رمضان المدير الفني للفريق للصعود إلى القسم الثاني الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي كفر البطيخ الدوري المصري
