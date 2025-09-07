“هي وصلت لكده؟".. الصدام يشتعل بين عبدالحفيظ وخالد الغندور (فيديو)

كتب- محمد خيري:

اشتد الخلاف بين خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي.

وتحدث سيد عبدالحفيظ في البداية بصورة غير لائقة، على الغندور، كما يراها خلال تواجده عبر قناة "إم بي سي مصر"، وبعدها رد عليه خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

القصة كاملة بين سيد عبدالحفيظ وخالد الغندور

تعود تفاصيل القصة، عندما تواجد سيد عبدالحفيظ، ضيفا في برنامج الكرة مع فايق عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أمس وقال ساخرا: "البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك، في شوية من خالد الغندور يمكن بس دمه مش تقيل زي خالد".

هذه الجملة أغضبت نجم الزمالك السابق بشدة، وخرج في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "سيد عبدالحفيظ، ابن الفيوم، من عائلة متوسطة وراجل متدين، اتريق عليا قبل كده وقال خالد الغندور اللي قد كده، كنوع من التنمر عليا لأني قصير من القامة، رغم دي خلقة ربنا".

وأضاف: "أنا عمري في حياتي ما هطلع اتريق على سيد عبدالحفيظ، ولا على شكله ولا وشه ولا على شعره، لأن دي خلقة ربنا، التدين مفروض يؤثر على أخلاقك وتصرفاتك".

وأكمل تصريحاته: "هو احنا بنطلع في البرامج التلفزيونية عشان نقول شوية إفيهات أو نقول مونولوج، أنا بطلع أهزر على صفحاتي بدون إسفاف أو دون خروج عن النص، عمري ما اتريق على بني أدم أو زميل".

وأوضح: «هو إنت تعرفني، إنت أصغر مني 6 سنين، بتقول خالد الغندور، كده. أنا رديت عليك وقلت كابتن سيد عبدالحفيظ، وأنت أصغر مني، أنا اتربيت على كده في أبويا ونادي الزمالك".

وأختتم تصريحاته: «أنا حزين جدا على هذا المستوى المتدني اللي يخلينا نوصل لهذه لمرحلة إن الناس بتقعد تتريق على بعض بدل من الكلام في الكورة".