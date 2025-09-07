احتفل بالفوز مع نجله.. من هو خالد صبحي مدافع منتخب مصر؟

كتبت-هند عواد:

شهد تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، مفاجأة في خط الدفاع بوجود خالد صبحي، بجوار رامي ربيعة، محمد هاني، ومحمد حمدي.

وبدأ خالد صبحي مسيرته في ناشئين الإسماعيلي، وفي عام 2015 انتقل من فريق تحت 21 عاما بالإسماعيلي إلى أسوان.

وفي عام 2016، انتقل خالد صبحي إلى القناة، وبعد عام انتقل إلى الجونة، وفي عام 2020، انتقل إلى سيراميكا كليوباترا، واستمر مع الفريق لمدة عامين، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد السكندري، وفي عام 2024 انضم إلى فريقه الحالي المصري البورسعيدي.

ولد خالد صبحي عام 1995 في محافظة الإسماعيلية، ويبلغ من العمر 30 عاما، وتبلغ القيمة التسويقية الحالية له 300 ألف يورو.

احتفال خالد صبحي مع نجله

بعد فوز منتخب مصر على إثيوبيا، بثنائية نظيفة، احتفل خالد صبحي مع نجله، وظهر في لقاء عبر قناة أون سبورت معه.

وقال خالد صبحي: "حققنا المطلوب بالحصول على الثلاث نقاط، وتمكنا من إسعاد الشعب المصري كله. أغلقنا هذه الصفحة الآن، ونبدأ التركيز على مواجهة بوركينا فاسو المقبلة، أنهينا شوطًا من المواجهة، ويتبقى الشوط الآخر في بوركينا فاسو. أتمنى أن نُوفق هناك ونعود بالتأهل إلى كأس العالم".

