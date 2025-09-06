كتب - نهى خورشيد

وجّه ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، انتقاداً لبعض رؤساء الأندية في الدوري المصري الممتاز لتشجعيهم أندية منافسة.

وكتب سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"مش قادر أستوعب فكرة أصحاب ورؤساء الأندية اللي بيشجعوا أندية تانية غير أنديتهم".

وأضاف رئيس الغزلان:"طب عملت نادي ليه طالما مش قادر توقف حبك لنادي تاني؟ وإزاي عاوز تبني جمهور لناديك وأنت بتجهر علناً بحبك لنادي تاني؟".

وتابع حديثه:"يضحكني كثيراً اعتقاد بعض الزملكاوية إني أهلاوي والعكس أحياناً، ولكنني أعذرهم وهم يرون رؤساء أندية يصرحون بحبهم لنادٍ آخر، أنا أصلي يا ابني، هما تقليد…".