مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

1 0
20:00

تونس - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

1 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

2 0
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

0 5
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

1 2
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

0 4
21:45

البوسنة والهرسك

"فاكرني بشجع الأهلي والزمالك".. انتقادات حادة من ماجد سامي لرؤساء الأندية بسبب انتماءاتهم

09:33 م السبت 06 سبتمبر 2025

ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة

كتب - نهى خورشيد

وجّه ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، انتقاداً لبعض رؤساء الأندية في الدوري المصري الممتاز لتشجعيهم أندية منافسة.

وكتب سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"مش قادر أستوعب فكرة أصحاب ورؤساء الأندية اللي بيشجعوا أندية تانية غير أنديتهم".

وأضاف رئيس الغزلان:"طب عملت نادي ليه طالما مش قادر توقف حبك لنادي تاني؟ وإزاي عاوز تبني جمهور لناديك وأنت بتجهر علناً بحبك لنادي تاني؟".

وتابع حديثه:"يضحكني كثيراً اعتقاد بعض الزملكاوية إني أهلاوي والعكس أحياناً، ولكنني أعذرهم وهم يرون رؤساء أندية يصرحون بحبهم لنادٍ آخر، أنا أصلي يا ابني، هما تقليد…".

