مرتضى منصور يهاجم أحمد حسن وعصام الحضري بعد فوز مصر على إثيوبيا

هنّأ المستشار مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك ، منتخب مصر بالفوز على إثيوبيا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"المستشار مرتضي منصور يهنيء منتخب مصر بالفوز علي منتخب إثيوبيا، مبروك للكابتن حسام حسن ولشقيقة التوأم إبراهيم حسن وباقي الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب مصر".

وأضاف:"لاعزاء للملازم أول لاعبي العالم الكابتن أحمد حسن ولعميد الجن والعفاريت جاميكا حاليًا عصام الحضري سابقًا".

وتابع حديثه:"ولاعزاء أيضاً لايمن يونس وبعض المحللين في الاستديو التحليلي في قناة أون، عواجيز الفرح اللي مش عاجبهم حاجة ونازلين تقطيع في لاعبي المنتخب الذين لعبوا جميعا بأداء رجولي وفازوا ومندهش من هؤلاء الفلاسفة ".

وأكمل:"مبروك لجماهير مصر العظيم الذين حضروا المباراة وكانوا مثال للتشجيع المتحضر الراقي ".

وأتم حديثه قائلاً:"مبروك لملايين المصريين ويارب منتخبنا الوطني يصل لكأس العالم للمرة الرابعة".

