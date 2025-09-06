مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

مرتضى منصور يهاجم أحمد حسن وعصام الحضري بعد فوز مصر على إثيوبيا

01:08 ص السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 8 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 8 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 8 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 8 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 8 صورة
    حكم مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 8 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتبت ـ نهى خورشيد:

هنّأ المستشار مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك ، منتخب مصر بالفوز على إثيوبيا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"المستشار مرتضي منصور يهنيء منتخب مصر بالفوز علي منتخب إثيوبيا، مبروك للكابتن حسام حسن ولشقيقة التوأم إبراهيم حسن وباقي الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب مصر".

وأضاف:"لاعزاء للملازم أول لاعبي العالم الكابتن أحمد حسن ولعميد الجن والعفاريت جاميكا حاليًا عصام الحضري سابقًا".

وتابع حديثه:"ولاعزاء أيضاً لايمن يونس وبعض المحللين في الاستديو التحليلي في قناة أون، عواجيز الفرح اللي مش عاجبهم حاجة ونازلين تقطيع في لاعبي المنتخب الذين لعبوا جميعا بأداء رجولي وفازوا ومندهش من هؤلاء الفلاسفة ".

وأكمل:"مبروك لجماهير مصر العظيم الذين حضروا المباراة وكانوا مثال للتشجيع المتحضر الراقي ".

وأتم حديثه قائلاً:"مبروك لملايين المصريين ويارب منتخبنا الوطني يصل لكأس العالم للمرة الرابعة".

اقرأ أيضًا:
جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

"لقطة لم تنقلها كاميرا المباراة".. 6 صور ترصد تجاهل زيزو لمصافحة حسام حسن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مرتضى منصور حسام حسن عصام الحضري أحمد حسن مصر وإثيوبيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025