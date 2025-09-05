رسالة حاسمة من فيريرا للاعبي الزمالك بعد عودته للقاهرة

القاهرة ـ مراسل مصراوي

عاد المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك يانيك فيريرا إلى القاهرة مساء يوم أمس الخميس قبل أن يقود المران الجماعي مساء اليوم الجمعة تحضيراً لمباراة المصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المصري عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وحرص فيريرا قبل انطلاق الحصة التدريبية اليوم على الاجتماع بلاعبي الزمالك؛ حيث شرح لهم السلبيات التي وقعوا بها خلال مباراة وادي دجلة، مشددًا على ضرورة تلاقيها خلال المباريات المقبلة.

ووجه فيريرا رسالة حاسمة للاعبين بضرورة بذل جهد أكبر خلال المباريات المقبلة للحصول على فرصة للمشاركة ولاستعادة صدارة الدوري وهو ما سيتحقق بحسب قوله عند بذل كل لاعب منهم كل جهده بالتدريبات.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

يذكر أن الزمالك قد حصل على راحة لمدة 4 أيام بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف على يد نظيرهم وادي دجلة بالجولة الخامسة استغلها فيريرا في قضاء إجازة قصيرة ببلاده.

اقرأ أيضًا:

القناة المجانية الناقلة والمعلقين على مباراة مصر وإثيوبيا

"مصطفى محمد بديلاً".. أسامة فيصل يقود هجوم مصر أمام إثيوبيا



