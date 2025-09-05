مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

0 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

1 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

1 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

إعلان

رسالة حاسمة من فيريرا للاعبي الزمالك بعد عودته للقاهرة

09:11 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (4)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (5)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (3)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ضد وادي دجلة (2)
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ووادي دجلة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك ووادي دجلة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي

عاد المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك يانيك فيريرا إلى القاهرة مساء يوم أمس الخميس قبل أن يقود المران الجماعي مساء اليوم الجمعة تحضيراً لمباراة المصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المصري عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وحرص فيريرا قبل انطلاق الحصة التدريبية اليوم على الاجتماع بلاعبي الزمالك؛ حيث شرح لهم السلبيات التي وقعوا بها خلال مباراة وادي دجلة، مشددًا على ضرورة تلاقيها خلال المباريات المقبلة.

ووجه فيريرا رسالة حاسمة للاعبين بضرورة بذل جهد أكبر خلال المباريات المقبلة للحصول على فرصة للمشاركة ولاستعادة صدارة الدوري وهو ما سيتحقق بحسب قوله عند بذل كل لاعب منهم كل جهده بالتدريبات.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

يذكر أن الزمالك قد حصل على راحة لمدة 4 أيام بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف على يد نظيرهم وادي دجلة بالجولة الخامسة استغلها فيريرا في قضاء إجازة قصيرة ببلاده.

اقرأ أيضًا:
القناة المجانية الناقلة والمعلقين على مباراة مصر وإثيوبيا

"مصطفى محمد بديلاً".. أسامة فيصل يقود هجوم مصر أمام إثيوبيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والمصري موعد مباراة الزمالك والمصري الزمالك مدرب الزمالك يانيك فيريرا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 إثيوبيا
. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025