مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

1 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

2 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

2 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 2 - 0 إثيوبيا .. مرموش وصلاح يسجلان

08:58 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    منتخب إثيوبيا
  • عرض 12 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 12 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 12 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 12 صورة
    حكم مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 12 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره الإثيوبي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة نظيره الإثيوبي.

ملخص بأبرز أحداث مباراة مصر وإثيوبيا:

بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي منتخب مصر ليحصل المنتخب على ركلة ركنية في الدقيقة الثانية نفذها محمد صلاح ولكن أبعدها دفاع إثيوبيا.

وأبعد دفاع منتخب إثيوبيا في الدقيقة التالية ثم تصدى دفاع إثيوبيا لتمريرة من زيزو إلى محمد هاني على يمين الملعب.

وكاد همر مرموش يقص شريط التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة الرابعة حين وصلته تمريرة من زميله تريزيجيه ولكن تصدى حارس مرمى منتخب إثيوبيا للتسديدة ببراعة.

وأرسل محمد حمدي كرة عرضية من يسار الملعب تصدى لها دفاع منتخب إثيوبيا لتصل إلى محمد هاني الذي أرسلها عرضية داخل منطقة جزاء إثيوبيا من يمين الملعب ولكنها لم تصل لأحد.

وأرسل محمد صلاح كرة بينية في الدقيقة 18 لزميله تريزيجيه داخل منطقة الجزاء الذي سددها قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى إثيوبيا لتصبح ركنية.

ونفذ زيزو الركنية بطريقة رائعة من يسار الملعب ليحولها أسامة فيصل برأسه قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس مرمى إثيوبيا لركنية.

ووصلت كرة لتريزيجيه في الدقيقة 20 سددها قوية ولكن تصدى لها القائم ثم سدد عمر مرموش كرة في الدقيقة 25 تصدى لها دفاع إثيوبيا.

وتصدى محمد الشناوي في الدقيقة 28 لتسديدة من جانب منتخب إثيوبيا ثم سدد محمد حمدي كرة قوية على مرمى منتخب إثيوبيا بالدقيقة 31 ولكنها علت المرمى.

وكاد منتخب إثيوبيا يباغت مرمى منتخب مصر في الدقيقة 32 بعد ارتباك بين حارس المرمى محمد الشناوي والظهير الأيسر محمد حمدي ولكن انتهت الكرة في النهاية لركنية.

وسدد لاعب منتخب إثيوبيا في الدقيقة التالية كرة من داخل منطقة جزاء منتخب مصر ولكنها علت مرمى محمد الشناوي.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

تشكيل منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

وجاء تشكيل منتخب مصر للمباراة كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، حمدي فتحي، أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيجيه"، أسامة فيصل.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتنقل قناة أون سبورت مجانًا أحداث مباراة مصر وإثيوبيا باستديو تحليلي يقوده إبراهيم عبدالجواد ينطلق عند التاسعة مساءً رفقة أيمن يونس ومحمد فضل وحسني عبدربه كمحللين.

المعلقون على مباراة مصر وإثيوبيا

وينقل محمد الكواليني أحداث مباراة مصر وإثيوبيا صوتيًا عبر القناة الصوتية الأولى فيما يتواجد زميله محمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب مصر وإثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو الوصيف الذي خاض مباراة الجولة السابعة، فيما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل منتخب مصر قنوات إذاعة مباراة مصر وإثيوبيا مصر وإثيوبيا موعد مباراة مصر وإثيوبيا اليوم القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا منتخب مصر حسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 إثيوبيا
. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025