متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة منتخب مصر ونظيره الإثيوبي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة نظيره الإثيوبي.

ملخص بأبرز أحداث مباراة مصر وإثيوبيا:

بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي منتخب مصر ليحصل المنتخب على ركلة ركنية في الدقيقة الثانية نفذها محمد صلاح ولكن أبعدها دفاع إثيوبيا.

وأبعد دفاع منتخب إثيوبيا في الدقيقة التالية ثم تصدى دفاع إثيوبيا لتمريرة من زيزو إلى محمد هاني على يمين الملعب.

وكاد همر مرموش يقص شريط التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة الرابعة حين وصلته تمريرة من زميله تريزيجيه ولكن تصدى حارس مرمى منتخب إثيوبيا للتسديدة ببراعة.

وأرسل محمد حمدي كرة عرضية من يسار الملعب تصدى لها دفاع منتخب إثيوبيا لتصل إلى محمد هاني الذي أرسلها عرضية داخل منطقة جزاء إثيوبيا من يمين الملعب ولكنها لم تصل لأحد.

وأرسل محمد صلاح كرة بينية في الدقيقة 18 لزميله تريزيجيه داخل منطقة الجزاء الذي سددها قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى إثيوبيا لتصبح ركنية.

ونفذ زيزو الركنية بطريقة رائعة من يسار الملعب ليحولها أسامة فيصل برأسه قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس مرمى إثيوبيا لركنية.

ووصلت كرة لتريزيجيه في الدقيقة 20 سددها قوية ولكن تصدى لها القائم ثم سدد عمر مرموش كرة في الدقيقة 25 تصدى لها دفاع إثيوبيا.

وتصدى محمد الشناوي في الدقيقة 28 لتسديدة من جانب منتخب إثيوبيا ثم سدد محمد حمدي كرة قوية على مرمى منتخب إثيوبيا بالدقيقة 31 ولكنها علت المرمى.

وكاد منتخب إثيوبيا يباغت مرمى منتخب مصر في الدقيقة 32 بعد ارتباك بين حارس المرمى محمد الشناوي والظهير الأيسر محمد حمدي ولكن انتهت الكرة في النهاية لركنية.

وسدد لاعب منتخب إثيوبيا في الدقيقة التالية كرة من داخل منطقة جزاء منتخب مصر ولكنها علت مرمى محمد الشناوي.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

تشكيل منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

وجاء تشكيل منتخب مصر للمباراة كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، حمدي فتحي، أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيجيه"، أسامة فيصل.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتنقل قناة أون سبورت مجانًا أحداث مباراة مصر وإثيوبيا باستديو تحليلي يقوده إبراهيم عبدالجواد ينطلق عند التاسعة مساءً رفقة أيمن يونس ومحمد فضل وحسني عبدربه كمحللين.

المعلقون على مباراة مصر وإثيوبيا

وينقل محمد الكواليني أحداث مباراة مصر وإثيوبيا صوتيًا عبر القناة الصوتية الأولى فيما يتواجد زميله محمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب مصر وإثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو الوصيف الذي خاض مباراة الجولة السابعة، فيما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.