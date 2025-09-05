لاعب الأهلي السابق ينضم رسميًا لكيب تاون الجنوب أفريقي

أعلن نادي كيب تاون الجنوب أفريقي التعاقد مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا قادمًا من صفوف نادي شبيبة القبائل الجزائري.

وأوضح نادي كيب تاون عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة أن الصفقة جاءت كانتقال حر:"يسعد النادي أن يرحب بالمهاجم الكونغولي والتر بواليا ضمن عائلة النادي الذي انضم للفريق في صفقة انتقال حر".

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً كان قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من نادي الجونة بالانتقالات الشتوية لموسم 2020/21 ثم رحل خلال الموسم التالي لخوض فترة إعارة بنادي مالاتيا سبور التركي ثم لنادي السيلية القطري معاراً من الأهلي ثم لنادي القادسية الكويتي معاراً قبل أن يرحل عن الأهلي بموسم 23/24.

وانضم بعد ذلك بواليا لنادي النهضة العماني وشبيبة القبائل الجزائري.

وخاض اللاعب بقميص الأهلي 31 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.

