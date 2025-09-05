مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

0 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

1 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

2 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

إعلان

لاعب الأهلي السابق ينضم رسميًا لكيب تاون الجنوب أفريقي

08:35 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    والتر بواليا بقميص الأهلي
  • عرض 7 صورة
    والتر بواليا بقميص الأهلي
  • عرض 7 صورة
    والتر بواليا
  • عرض 7 صورة
    والتر بواليا
  • عرض 7 صورة
    والتر بواليا
  • عرض 7 صورة
    والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن نادي كيب تاون الجنوب أفريقي التعاقد مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا قادمًا من صفوف نادي شبيبة القبائل الجزائري.

وأوضح نادي كيب تاون عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة أن الصفقة جاءت كانتقال حر:"يسعد النادي أن يرحب بالمهاجم الكونغولي والتر بواليا ضمن عائلة النادي الذي انضم للفريق في صفقة انتقال حر".

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً كان قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من نادي الجونة بالانتقالات الشتوية لموسم 2020/21 ثم رحل خلال الموسم التالي لخوض فترة إعارة بنادي مالاتيا سبور التركي ثم لنادي السيلية القطري معاراً من الأهلي ثم لنادي القادسية الكويتي معاراً قبل أن يرحل عن الأهلي بموسم 23/24.

وانضم بعد ذلك بواليا لنادي النهضة العماني وشبيبة القبائل الجزائري.

وخاض اللاعب بقميص الأهلي 31 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.

اقرأ أيضًا:
القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

محمد صلاح يفاجئ عروسين بفندق الإقامة والعريس يوجه طلبًا (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

والتر بواليا الأهلي صفقات الأهلي كيب تاون الجنوب أفريقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 - 0 إثيوبيا
. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025