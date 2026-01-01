مباريات الأمس
الغندور يعلن انتقال إمام مسجد الزمالك للعمل في الأهلي

كتب : نهي خورشيد

09:32 م 01/01/2026 تعديل في 09:45 م

انتقال إمام وخطيب مسجد نادي الزمالك إلى مسجد فرع ا

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، انتقال إمام المسجد المتواجد بمقر القلعة البيضاء إلى فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"انتقال إمام وخطيب جامع الزمالك إلى جامع فرع الأهلي الشيخ زايد".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نظيره زد إف سي في الجولة السادسة من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

