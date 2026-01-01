فكري صالح لمصراوي: "أسست 36 ورشة ولهذا السبب لقبوني بشيخ مدربي الحراس"

"بعد الهزيمة من الاتحاد السكندري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة

تحدث فكري صالح، مدرب حراس المرمى السابق لنادي الزمالك والمشرف العام على حراس المرمى بنادي زد، عن كواليس إنشاء 36 ورشة فنية لحراس المرمى في مصر و الوطن العربي.

وقال فكري صالح٬ في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "أنا أول من عمل ورش فنية و تدريبية لمدربي حراس المرمى في مصر والوطن العربي ومافيش حد مهما كان اسمه عمل كده."

وأضاف صالح: "انا عملت لمصر ٣٦ ورشة فنية لحراس المرمي وأيضاً في الدول العربية في (الإمارات، العراق، الكويت)، ومن هنا لقبوني بـ شيخ مدربي حراس المرمى".

وأشار أيضًا إلى أن كنت بخدم في بورسعيد بالعمليات الخاصة وكانت البلد ليها في قلبي ذكريات كتير فقلت أول ورشة فنية لحراس المرمى اعملها هتكون في بورسعيد لان ساعتها كنت متواجد هناك".

ويشغل فكري صالح حاليًا منصب المشرف العام لمدربي حراس المرمى بنادي زد.

