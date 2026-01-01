مباريات الأمس
فكري صالح لمصراوي: "أسست 36 ورشة ولهذا السبب لقبوني بشيخ مدربي الحراس"

كتب : محمد الميموني

09:47 م 01/01/2026
تحدث فكري صالح، مدرب حراس المرمى السابق لنادي الزمالك والمشرف العام على حراس المرمى بنادي زد، عن كواليس إنشاء 36 ورشة فنية لحراس المرمى في مصر و الوطن العربي.

وقال فكري صالح٬ في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "أنا أول من عمل ورش فنية و تدريبية لمدربي حراس المرمى في مصر والوطن العربي ومافيش حد مهما كان اسمه عمل كده."

وأضاف صالح: "انا عملت لمصر ٣٦ ورشة فنية لحراس المرمي وأيضاً في الدول العربية في (الإمارات، العراق، الكويت)، ومن هنا لقبوني بـ شيخ مدربي حراس المرمى".

وأشار أيضًا إلى أن كنت بخدم في بورسعيد بالعمليات الخاصة وكانت البلد ليها في قلبي ذكريات كتير فقلت أول ورشة فنية لحراس المرمى اعملها هتكون في بورسعيد لان ساعتها كنت متواجد هناك".

ويشغل فكري صالح حاليًا منصب المشرف العام لمدربي حراس المرمى بنادي زد.

إقرأ أيضًا:

مبلغ ضخم.. كم يتبرع محمد صلاح للأعمال الخيرية في مصر؟

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فكري صال عصام الحضري فكري صالح الزمالك مدرب حراس المرمي

