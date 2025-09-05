الأهلي يعلن رسميًا تجديد عقد نجم فريق السلة لمدة 3 سنوات

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال، ‏ليستمر بين صفوف الأهلي خلال المواسم القادمة.‏

وأوضح العوضي في تصريحات صحفية صباح اليوم الجمعة أن إيهاب أمين وقع على عقود التجديد للنادي لمدة 3 مواسم قادمة، في إطار سياسة النادي بالحفاظ على العناصر المميزة، للمنافسة بقوة للفوز بكل البطولات.‏

وأتم مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى أن إيهاب أمين يعد أحد اللاعبين المميزين في كرة السلة، واستمراره مع الفريق يمثل دفعة قوية للمنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

