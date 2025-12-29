مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

جميع المباريات

"جون خايف من تكرار مصير زيزو".. هل يستمر تمرد لاعب الزمالك؟

كتب : محمد خيري

08:24 ص 29/12/2025
    أحمد حمدي
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
    أحمد حمدي (2)
    أحمد حمدي (1)
    أحمد حمدي (3)

يعمل مسؤولو نادي الزمالك على إيجاد حل سريع لأزمة لاعب الفريق أحمد حمدي، في محاولة لاحتواء الموقف وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل النادي أن اللاعب تغيب عن التدريبات الأخيرة بدافع الغضب، بسبب استبعاده من المران الجماعي وتراجع دوره داخل الفريق خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن عقد أحمد حمدي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم فتح ملف تجديد تعاقده حتى الآن، وسط تجاهل من جانب جون إدوارد، المدير الرياضي، لعقد جلسة مع اللاعب لحسم مستقبله.

وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد يخشى تكرار سيناريو رحيل لاعب مؤثر مجانًا مع نهاية عقده، كما حدث سابقًا مع أحمد سيد زيزو، وهو ما يدفع إدارة النادي للتفكير في تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل الاستفادة المالية قبل انتهاء عقده.

أحمد حمدي الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك

