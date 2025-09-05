مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

لاعبو منتخب مصر الثاني يدعمون صلاح ورفاقه قبل مواجهة إثيوبيا

03:55 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر الثاني 1
  • عرض 8 صورة
    أحمد الشناوي من تدريبات منتخب مصر الثاني
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر الثاني 1
  • عرض 8 صورة
    ناصر منسي من تدريبات منتخب مصر الثاني
  • عرض 8 صورة
    أحمد الشناوي من تدريبات منتخب مصر الثاني
  • عرض 8 صورة
    مروان حمدي من تدريبات منتخب مصر الثاني
  • عرض 8 صورة
    أكرم توفيق من تدريبات منتخب مصر الثاني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

دعم لاعبو منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، لاعبي المنتخب الأول قبل مباراة إثيوبيا، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم، في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو المنتخب، ويقول عمرو السولية: "بالنيابة عن زملائي والجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأضاف: "نتمنى التوفيق اليوم لمنتخبنا في المباراة، وإن شاء الله يفرحونا ونصعد كأس العالم ويفرحوا الشعب المصري كله".

جدير بالذكر أن منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، يستعد لمواجهة تونس، مساء غدا السبت، استعدادا لبطولة كأس العرب، في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

منتخب مصر الثاني مصر وإثيوبيا مباراة مصر وإثيوبيا
