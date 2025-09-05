لاعبو منتخب مصر الثاني يدعمون صلاح ورفاقه قبل مواجهة إثيوبيا

كتبت-هند عواد:

دعم لاعبو منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، لاعبي المنتخب الأول قبل مباراة إثيوبيا، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم، في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو المنتخب، ويقول عمرو السولية: "بالنيابة عن زملائي والجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأضاف: "نتمنى التوفيق اليوم لمنتخبنا في المباراة، وإن شاء الله يفرحونا ونصعد كأس العالم ويفرحوا الشعب المصري كله".

جدير بالذكر أن منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، يستعد لمواجهة تونس، مساء غدا السبت، استعدادا لبطولة كأس العرب، في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

مجانا.. تردد قناة "أون سبورت 1" الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

مفاجأة في الدفاع.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا

لاعب مصري يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي