محمد النني يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه محمد النني لاعب فريق آرسنال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، رسالة دعم للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، وذلك قبل المواجهة الهامة ضد منتخب إثيوبيا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، صورة لمنتخب مصر وأرفق بها تعليق:

"كل التوفيق لمنتخب مصر غدًا في أهم خطوة في مشوار الصعود لكأس العالم، واثقين فيكم.. إن شاء الله تفرحوا كل المصريين".

جدير بالذكر أن النني لا يتواجد في صفوف المنتخب الأول بعدما خرج من حسابات حسام حسن المدير الفني للفراعنة بالفترة الأخيرة، ولكنه ضمن صفوف المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان الذي يشارك ببطولة كأس العرب.