مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

- -
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

- -
03:30

تشيلي

جميع المباريات

محمد النني يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا (صورة)

10:18 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

وجه محمد النني لاعب فريق آرسنال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، رسالة دعم للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، وذلك قبل المواجهة الهامة ضد منتخب إثيوبيا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، صورة لمنتخب مصر وأرفق بها تعليق:

"كل التوفيق لمنتخب مصر غدًا في أهم خطوة في مشوار الصعود لكأس العالم، واثقين فيكم.. إن شاء الله تفرحوا كل المصريين".

جدير بالذكر أن النني لا يتواجد في صفوف المنتخب الأول بعدما خرج من حسابات حسام حسن المدير الفني للفراعنة بالفترة الأخيرة، ولكنه ضمن صفوف المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان الذي يشارك ببطولة كأس العرب.

رسالة محمد النني

منتخب مصر محمد النني النني مصر وإثيوبيا
